Serik'te soğuk hava deposunda yangın ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda yangın çıktı.

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Serik'e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın deponun çatı kısmını tamamen kapladı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışma başlattı.

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Kaynak: DHA