06.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:41

Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (4)

KUMLUCA'DA DERE TAŞTI, BAHÇELERİ SU BASTI

Şiddetli yağış Kumluca ilçesinde de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Hacıveliler Mahallesi Konak Yanı mevkii Baysı Deresi'nde taşkın meydana geldi. Sel suları Hacıveliler Mahallesi içinden geçen ve Salur Mahallesi'ne giden yola ve portakal bahçelerine doldu. Bazı evlerin bahçelerine kadar ulaşan sel sularının tahliyesine ilişkin Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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