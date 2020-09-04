Serik'te seyir halindeki otomobil yandı
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Serik'te seyir halindeki otomobil yandı

Serik'te seyir halindeki otomobil yandıAntalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

04.09.2020 16:24 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:35

Serik'te seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı. Aracın yanmaya başladığını fark eden sürücü, park ettiği otomobilden inerek canını kurtardı.

Olay saat 14.30 sıralarında, Serik'e bağlı Orta Mahalle Lökçüoğlu üst geçidinin alında meydana geldi. Serik istikametine seyreden sürücüsü belirlenemeyen 07 LLL 91 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek otomobilden çıkıp uzaklaştı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçtaki yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Serik'te seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
GOMİNİST: Cana gelen mala gelsin.
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