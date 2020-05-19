Serik'te seyir halindeki kamyonette yangın çıktı Serik ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Serik ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Sürücücüsü öğrenilemeyen 07 MBA 04 plakalı kamyonet, D-400 kara yolunun Çakallık mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracını yol kenarında durdurdu.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Büyük çapta hasar oluşan kamyonet kullanılmaz duruma geldi.

Kaynak: AA