Serik'te Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu - Haberler
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Serik'te Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu

AA, Servet Tümer - Güncel
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Serik'te Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu

Serik ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikah dairesinde yoğunluk oluşturdu.

Serik ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikah dairesinde yoğunluk oluşturdu.

İlçede evlenmek isteyen birçok çift, özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bekledi. Bu nedenle Serik Belediyesi Evlendirme Memurluğunda 14 Şubat'ta yoğunluk yaşandı.

Bugün itibarıyla 14 çiftin nikah müracaatı olduğunu belirten Serik Belediyesi Evlendirme Memuru Ali İşlek, "Bu günün özel bir gün olması nedeniyle çiftlerimiz özellikle bu günü seçtiler. Allah çiftlerimizi mesut ve bahtiyar etsin." dedi.

Nikahı kıyılan çiftlere Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Serik Belediyesi Nikah Salonu'nda nikahı kıyılan Hayriye Özen-Fatih Erman çifti, "Bu gün 14 Şubat Sevgililer Günü. Özellikle nikahımızı bu günde kıydırmak istedik. 14 Şubat evlenme yıl dönümümüz olsun istedik. İki önemli günü aynı anda kutlamak çok anlamlı." dedi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Sevgililer Günü, Evlilik, Güncel, Haberler

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