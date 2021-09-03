Serik'te servis sürücülerine salgın tedbirleri anlatıldı
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Serik'te servis sürücülerine salgın tedbirleri anlatıldı

Serik'te servis sürücülerine salgın tedbirleri anlatıldı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde okul servis sürücüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde okul servis sürücüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik denetleme Büro Amirliğince Motorlu Taşıyıcılar ve Servisçiler Kooperatifi toplantı salonunda, ilçede eğitim ve öğretim döneminde görev alacak servis sürücülerine yönelik seminer düzenlendi.

Seminere, Trafik Denetleme Büro Amiri Caner Yurdakul, Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz, Motorlu Taşıyıcılar ve Servisçiler Kooperatifi Başkanı Ramazan Özcan ve kooperatife bağlı servis sürücüleri katıldı.

Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz, eğitim öğretimin bu hafta başlayacağını belirterek, öğrenci taşıyan servis sürücülerine hem salgın tedbirlerini hem de trafik kurallarını hatırlatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Serik'te servis sürücülerine salgın tedbirleri anlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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