SERİK'TE SEMT PAZARLARI AÇILDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tam kapanma sürecinde 10 noktada pazar yeri kuruldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tam kapanma sürecinde 10 noktada pazar yeri kuruldu.

Serik'te İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında tam kapanma sürecinde cumartesi günleri açılmasına izin verilen semt pazarları kuruldu. İlçe genelinde cuma pazarı, salı pazarı, pazar pazarı, Belek pazarı, Gedik pazarı, Boğazkent pazarı, Gebiz pazarı, Abdurrahmanlar pazarı, Yukarıkocayatak pazarı ve Çandır pazarı olmak üzere 10 ayrı yerde saat 10.00- 17.00 arasında faaliyet gösterecek esnaf, erken saatlerde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tezgah açtı. Pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarının kontrollü sağlanabilmesi için bariyerlerle kapatıldı. Saat 10.00'u göstermesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Serik Belediye Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri tarafından vatandaşların ateşleri ölçülerek, HES kodu sorgulamasının ardından pazar yerlerine alınmaya başladı. HES kodu olmayanlar ise pazar yerlerine alınmadı.

Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, tam kapanma sürecinde haftada 1 gün açılmasına izin verilen semt pazarlarından bugün sonuncusunu açarak vatandaşa hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Akıllı, 28 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasındaki kapanma sürecinde 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde 2 pazar kuruldu. Bu pazarlarımızda sadece yaş sebze, meyve ve fidecilerin tezgah açmalarına izin verildi. Her şeyin başı sağlık. Bu pandemi sürecini atlatıp daha nice bayramlar görürüz. İnşallah tam kapanma bir an önce biter normalleşmeye döneriz. Pazara alışverişe gelen vatandaşlarımız Pazarın açılmasından memnun. Yığılmalar olmadan insanlar gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapıyorlar dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı