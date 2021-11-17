Serik'te sanayi esnafı hırsızlık ve madde bağımlılığı hakkında bilgilendirildi - Haberler
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Serik'te sanayi esnafı hırsızlık ve madde bağımlılığı hakkında bilgilendirildi

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik'te sanayi esnafı hırsızlık ve madde bağımlılığı hakkında bilgilendirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde sanayi esnafı hırsızlık ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında bilgilendirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sanayi esnafı hırsızlık ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında bilgilendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti.

Evden ve iş yerinden hırsızlık, madde bağımlılığı ile mücadele konularında esnafa broşür dağıtan ekipler, neler yapmaları gerektiği konularında da uyarılarda bulundu.

Ekiplerin, ileriki günlerde de sık sık ziyaret ederek, bilgilendirme yapacağı kaydedildi.

Serik'te sanayi esnafı hırsızlık ve madde bağımlılığı hakkında bilgilendirildi

Serik'te sanayi esnafı hırsızlık ve madde bağımlılığı hakkında bilgilendirildi

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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