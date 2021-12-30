Serik'te saman balyaları yandı

Serik ilçesinde saman balyalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çandır Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nuri K'ya ait boş arazide bulunan ve üzeri muşambayla örtülü saman balyalarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Çok sayıda saman balyasının zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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