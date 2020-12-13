Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı
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Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı

13.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:08
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış sonrası tarım alanları ve caddelerde su baskınları yaşandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış sonrası tarım alanları ve caddelerde su baskınları yaşandı.

Serik'te dün gece şiddetli yağan ve bu sabahtan itibaren de yer yer etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kökez Mahallesi Gazeliçi mevkiinde ve Burmahancı Mahallesi'nin bazı bölümlerinde tarım alanları ve meyve bahçelerini su bastı. Kökez Mahallesi Antalya Büyükşehir Belediyesi mezbahası önünde yolda biriken sular bazı mahallelere ulaşıma engel oldu. Sürücüler yoldan geçmekte zaman zaman zorlandı. Ayrıca Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde de su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ıslanan sokak hayvanları ise sığınacak yer aradı.Serik Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olumsuz şartlara karşı hazır beklerken, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiriyor.


Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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