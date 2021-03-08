Serik'te Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi çift yönlü ulaşıma açıldı

Serik merkezde geçtiğimiz aylarda başlatılan cadde ve meydan düzenleme çalışması tamamlandı. Tarihi Çınaraltı Meydanı'nı da kapsayan çalışmalarda tek yönlü Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi çift yönlü ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı modern şehircilik hizmetleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri bir taraftan yeni yollar açarken, diğer taraftan şehrin önemli trafik akslarında düzenleme ve yenileme çalışması yapıyor. Bu kapsamda Serik'te kentin en eski ve en işlek caddelerinden birisi olan Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi'nde ulaşım UKOME kararıyla yeniden düzenlendi. Tek yönlü trafik akışının olduğu cadde vatandaşlardan da gelen taleple çift yöne dönüştürülerek geliş gidiş olarak düzenlendi. Kavşak bağlantıları değiştirilerek caddede ışıklandırma ve trafik işaretlemeleri de yapıldı. Caddenin ortasına geliş gidiş yönünü ayıran plastik delinatörler monte edildi. Yol çizgi çalışmaları da tamamlanan cadde ulaşıma açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı