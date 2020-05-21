Serik'te pozitif vaka sayısı 8'e çıktı (2) 4 KİŞİ DAHA POZİTİF ÇIKTIAntalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde aynı aileden 2 kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından, kendileriyle yakın temasta bulunduğu belirlenen kişilere yönelik yapılan testler sonucunda, 4 kişide daha virüs tespit edildi.

4 KİŞİ DAHA POZİTİF ÇIKTI Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde aynı aileden 2 kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından, kendileriyle yakın temasta bulunduğu belirlenen kişilere yönelik yapılan testler sonucunda, 4 kişide daha virüs tespit edildi. Mahallede koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Kaynak: DHA