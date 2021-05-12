Serik'te peyzaj malzemeleri yüklü kamyonun devrilmesi sonucu kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik'te peyzaj malzemeleri yüklü kamyonun devrilmesi sonucu kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı

Serik'te peyzaj malzemeleri yüklü kamyonun devrilmesi sonucu kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde, peyzaj malzemeleri yüklü kamyonun devrilmesi sonucu trafiğe kapatılan yol, açıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, peyzaj malzemeleri yüklü kamyonun devrilmesi sonucu trafiğe kapatılan yol, açıldı.

Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 YPP 95 plakalı peyzaj malzemeleri yüklü kamyonun, D-400 kara yolu Dört Yol Kavşağı'nda, önce Bayram Ali Kaymaz'ın kullandığı 07 NMF 22 plakalı kamyonete, ardından park halindeki 07 ADP 242 plakalı otomobile çarptığı öne sürüldü.

Devrilen kamyondaki peyzaj malzemeleri ve çiçek saksıları yola savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, kamyonun çekilmesinin ardından açıldı.

Kamyonet sürücüsü Bayram Ali Kaymaz, gazetecilere, kavşakta beklerken yeşil ışık yanması sonucu hareket ettiği sırada Manavgat istikametinden gelen kamyonun aracına çarptığını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçaklayan şahıs: Yaşananları hatırlamıyorum
8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçaklayan şahıs: Yaşananları hatırlamıyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Kenan Doğulu Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Ali Tandoğan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Serik'te peyzaj malzemeleri yüklü kamyonun devrilmesi sonucu kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 13:18:39. #1.15#

title