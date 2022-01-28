Serik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

AA, Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Serik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Merkez mahallesi park halindeki Yaşar Uğur'a ait 07 YES 51 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araçtan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Antalya, Yangın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title