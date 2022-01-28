Serik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Merkez mahallesi park halindeki Yaşar Uğur'a ait 07 YES 51 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araçtan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.