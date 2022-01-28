SERİK'TE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez mahallesi 2013 sokakta dün saat 22.00 sıralarında caddede park halindeki Yaşar Uğur'a ait 07 YES 51 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobilin motor kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.