Serik'te park halindeki otomobil yandı
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Serik'te park halindeki otomobil yandı

Serik'te park halindeki otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik ilçesinde park halindeki lüks otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Serik ilçesinde park halindeki lüks otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez Mahallesi'nde bir evin önünde park halinde bulunan Mehmet C'ye ait 07 YFR 25 plakalı lüks otomobil bilinmeyen bir nedenle yandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası lüks araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, mahalleli patlama sesi yüzünden kısa süreli panik yaşadı.

Polis, kundaklama ihtimaline karşı inceleme başlattı.

Serik'te park halindeki otomobil yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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