Serik'te otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Serik'te otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik'te otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Serik ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Serik ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Y. (65) yönetimindeki 07 BON 34 plakalı traktör, Töngüşlü Mahallesi'nde E.H. (40) yönetimindeki 07 YRS 03 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Kepez ve Serik devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan M.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Serik'te otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Serik'te otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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