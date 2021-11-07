Serik'te otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Serik ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Y. (65) yönetimindeki 07 BON 34 plakalı traktör, Töngüşlü Mahallesi'nde E.H. (40) yönetimindeki 07 YRS 03 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Kepez ve Serik devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan M.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.