Serik'te otluk ve çalılık alanda yangın
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Serik'te otluk ve çalılık alanda yangın

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otluk ve çalılık alanda başlayıp rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

10.09.2020 02:17 | Son Güncelleme: 10.09.2020 02:21

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otluk ve çalılık alanda başlayıp rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Serik'e bağlı Alacami Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda geç saatlerde yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevrede yayılmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yakınındaki yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Bölgede oturan bazı vatandaşlar da traktörleriyle ekiplere destek verdi.

Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına yakın bölgede oturan bazı vatandaşların evleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın nedeniyle bir evle seranın yanı sıra bazı zeytin ve meyve ağaçlarının zarar gördüğü tespit edildi.

Yangın ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekipleri yangın bölgesinde önlem alarak vatandaşların yaklaşmasına izin vermedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Serik'te otluk ve çalılık alanda yangın

Kaynak: DHA

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