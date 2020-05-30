Serik'te örtü altı muz üretim alanları arttı ANTALYA'nın Serik ilçesinde son 2 yılda örtü altı muz üretimi arttı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde son 2 yılda örtü altı muz üretimi arttı. İlçede 1096 dekar alanda muz üretildiğini söyleyen Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, "Muz üretimi bölgemizde uygun iklim şartlarına sahip, gelişen bir üretim olarak görülmektedir" dedi.

Turizmin yanında son dönemde tarım alanındaki gelişimiyle de dikkati çeken Serik ilçesinde örtü altı muz üretimi yaygınlaşıyor. Son 2 yılda artış gösteren örtü altı muz üretimi son verilere göre 1096 dekara yükseldi. Serikli yerli muz üreticileri, ülkenin muz ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanmasına katkı sağlıyor.

Serik bölgesinde zengin bir örtü altı üretimi yapıldığını anlatan Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, "Bunların içerisinde yaygınlığı olan ağırlıklı olarak sebze tarımı gelmektedir. Ancak son 2 yıl içerisinde bölgede muz yetiştiriciliğinde önemli bir artış meydana geldi. Elimizdeki kayıtlı veri ve proje onaylarına bağlı olarak bölgede 1096 dekarlık yüksek sistem seralarda muz yetiştiriciliği için ekiliş ve tarım yapılmaya başlandı. Sera ortamında mikro klima ortamı sağlanarak muz yetiştiriciliği de bölgede yerini almış oldu. Üreticilerin kamuyla ilgili her türlü ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Özellikle yeni yatırımcılar için Bakanlığımızın ve Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre bankadan düşük faizli kredi imkanlarından yararlanabilmektedirler. Gerek işletme gerekse yatırım kredileriyle üreticilere destek verilmektedir. Muz üretimi bölgemizde uygun iklim şartlarına sahip, gelişen bir üretim olarak görülmektedir" dedi.'YAKLAŞIK OLARAK 13 AYDA VERİM ALINIR'İlçede özel bir firmanın pilot muz üretim tesisinde görevli ziraat mühendisi Ozan Candan da, "Muz serası olarak burada 14 dekar üretim alanımız var. Adana'da da doku kültürü laboratuvarında fidan üretimi yapıyoruz. Muzda dekardan ortalama 8 ton verim alınıyor. Antalya'nın Serik bölgesinde bu işi ilk başlatanlardan birisiyiz. Bölgede ilk sera bizim tarafımızdan yapıldı. Sonrasında çiftçiye önderlik etme açısından pilot olarak üretimimize başladık. Burada aynı zamanda deneme ve Ar-Ge çalışmalarımız da devam ediyor. Muzda nisan ve eylül olmak üzere 2 dönem ekim sezonu vardır. İlk hasada kasım ve aralık ayında başlarsınız. Mart ayına kadar devam eder. Dikilen bir fidandan dikim tarihinden itibaren yaklaşık olarak 13 ayda verim alınır. Yılda 1 kere meyve hasadı yapılır" diye konuştu.'SERİK BÖLGESİNDE DE CİDDİ BİR ARTIŞ BAŞLADI'Firma olarak muz ithalatı yaptıklarını anlatan Candan, "Türkiye muz ihtiyacının tamamını karşılayacak potansiyeldedir. Şu ana kadar bunun yüzde 60'ına kadar gelebildik. Yakın zamanda özellikle Manavgat ilçesi Taşağıl ve Serik bölgelerinde de ciddi bir artış başladı. Bunun 1- 2 sene içerisinde yüzde 70- 75'lere gelebileceğini hatta zamanla yüzde 85'lere kadar çıkma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz yerli muz üretiminde, kalitede özellikle ithal muza göre daha kaliteli muz üretebilme potansiyeline sahip. Özellikle lezzet açısından ithal muzdan daha lezzetli muz ürettiğimize de eminim. Dünyanın en kaliteli ve lezzetli muzlarından birini de Türkiye üretiyor. Bunu dünyaya duyurmak önemli" dedi.'MUZ PAZARDA DİĞER ÜRÜNLERE GÖRE DAHA AZ ETKİLENDİ'Ozan Candan, muz sektörünün koronavirüsten diğer tarım ürünlerine göre daha az etkilendiğini de belirterek, "Koronavirüs özellikle turizm bölgelerinde sıkıntı yarattı. Ama muz dünyada en çok alınıp satılan meyve. İnsanlar muzu her zaman tüketiyor ve arıyor. 'Muz meyvesini sevmiyorum' diyen bir insanla kolay kolay karşılaşamazsınız. Muz pazarda diğer ürünlere göre daha az etkilendi diyebiliriz. Bölgede muz üretiminin artmasına ekonomik sebeplerden dolayı bir ilgi var. Muz serası yatırımı güzel bir yatırım. İnsanlar yatırdıkları maliyeti 3-4 senede geri alabiliyor" diye konuştu.'TOPRAKSIZ ÜRETİMDEN MUZ ÜRETİMİNE GEÇTİK'Bölgedeki bir muz serası işletmesi sahibi Adnan Ünal ise şöyle dedi: "Daha önce topraksız serada salkım domates üretirken, 2019 yılının sonlarında aldığımız bir kararla topraksız tarım üretiminden vazgeçip, muz üretimine dönmeye karar verdik ve muz ağaçlarımızı diktik. Haziran sonlarına doğru muz doğumlarını bekliyoruz. Doğumlardan itibaren 3 ay sonra da ilk hasadımızı yapmaya başlayacağız. Üreticilerimiz muz üretimine kaymaya başladı. Bölgede yaklaşık 1000 dekar kadar bir üretim var. Bu sayı artacak gibi gözüküyor. Maliyetlere bakıldığında orta vadede önümüzdeki 10 yıl içerisinde iyi bir üretim gerçekleşecek. Türkiye'de muz üretiminde iç talebi karşılama oranı şu anda yüzde 60, yüzde 40 boşluğumuz var. Bakanlığımız da ithal muz vergilerinde bizleri korursa çok iyi olacaktır. Yaşadığımız pandemi sürecine bakıldığında da üretimin ne kadar değerli olduğu ortaya çıktı. Ülkemizde böyle bir sıkıntı yaşanmadı. Ama ileriki dönemlerde de yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Toplumun büyük bir kesimi tarıma dayalı geçimini idame ettiriyor."

Kaynak: DHA