SERİK'TE MÜZİK KÖYÜ KURULDU

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çocukların açık alanda müzik dersi alması, dersten artan zamanlarda da eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla Müzik Köyü kuruldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çocukların açık alanda müzik dersi alması, dersten artan zamanlarda da eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla Müzik Köyü kuruldu.

Serik'te bir müzik şirketi işletmecisi Nazım Yener, şehirden uzakta kiraladığı bir arsada Müzik Köyü açtı. İşletme sahibi Nazım Yener, vurmalı çalgılar, gitar, bağlama, piyano, keman, resim, bale ve drama gibi kursların verilebildiği, hayvanat bahçesi ve hobi sebze bahçelerinin de bulunduğu konteynerlerden oluşturulan Müzik Köyü'nde öğrencilerin kapalı ortamlardan uzaklaştırılarak, açık alanda müzik dersi almaları, dersten artan zamanlarda da eğlenceli vakit geçirmesinin amaçlandığını söyledi.

Nazım Yener, Pandemi sürecinde öğrenci ve velilerimizin koronavirüs salgınından korkmaları nedeniyle kursları açık havaya taşımaya karar verdik. Çocuklarımızın bu dönemde telefon ve tabletlere ilgisinin artmasının dikkat dağınıklığı ve çağımızın en kötü hastalığı olduğunu gözlemledik. Çocuklarımızı hayvanlar ve doğa ile iç içe sürüklemek istedik. Bu köyü kurmamızdaki tek amacımız bu. Burada doğa içerisinde hayvanlarla sanat yapabilmek dedi.

Kurdukları köyü çocukların çok sevdiğini aktaran Nazım Yener, Çocuklarımız ilk başlarda hayvanlarımızdan korkuyordu ama şimdi alıştı. Çocuklarımız burada mısırı, maydanozu, patatesi bilip nasıl yetiştiklerini öğrendi. Birçok bitkinin isimlerini öğreniyorlar. Buranın çocuklara katkısı çok büyük oldu. Derste sıkılan çocuklar dışarı çıkıp tavşan, kaz, köpek seviyor. Müzik derslerimize de bunun motivasyon olarak çok artısı oldu diye konuştu.

Müzik köyünde verilen kurslardan da bahseden Nazım Yener, şöyle dedi

Burada vurmalı çalgılar, piyano, keman, bağlama, gitar, drama, resim dersleri veriyoruz. Benimle birlikte uzman 6 öğretmenimizle öğrencilerimize güvenli dersler vermeye çalışıyoruz. Buradan en çok velilerimiz memnun, çünkü çocuklarının Covid-19 tedbirleri kapsamında açık havada güvenli bir şekilde ders aldıklarını görebiliyorlar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı