Serik'te motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Serik'te motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik'te motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 7 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda eşkali belirlenen B.A. ile S.D. yakalandı.

Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Serik'te motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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