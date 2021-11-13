Serik'te motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 7 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda eşkali belirlenen B.A. ile S.D. yakalandı.
Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.
AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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