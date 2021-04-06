Serik'te Millet Bahçesi yapımına başlandı
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Serik'te Millet Bahçesi yapımına başlandı

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik'te Millet Bahçesi yapımına başlandı

Serik ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yüklenici firmaya yaptırılacak Millet Bahçesinin inşaatına başlandı.

Serik ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yüklenici firmaya yaptırılacak Millet Bahçesinin inşaatına başlandı.

Merkez Mahallesi Seyir Tepesi mevkisine yaptırılacak Millet Bahçesinin altyapı ve çevre düzenleme işi için Serik Belediyesince yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. 18 milyon 661 bin liraya mal olacak proje için yüklenici firma tarafından kazı ve hafriyat çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık 63 bin metrekarelik alana kurulacak Millet Bahçesinde kıraathane binası, cami, büfe, yürüyüş yolları, havuzlar ve su depoları bulunacak.

Millet Bahçesi, yapımın tamamlanmasının ardından 7 Aralık 2021'de Serik Belediyesine teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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