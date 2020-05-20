Serik'te MHP İlçe Teşkilatı'ndan ayakkabı yardımı Serik'te MHP İlçe Teşkilatı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram öncesinde ayakkabı yardımında bulunuldu.

Serik'te MHP İlçe Teşkilatı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram öncesinde ayakkabı yardımında bulunuldu.

MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun ile partililer evleri dolaşarak çocuklara bayram hediyesi ayakkabılarını verdi.

Coşkun, yaptığı açıklamada, "Bayram arefesinde ihtiyaç sahibi 200 çocuğumuza ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdik. Onların mutluluğuna bir nebzede olsa ortak olmak istedik." dedi.

Kaynak: AA