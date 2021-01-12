Serik'te mezarlıktaki musluklar çalındı
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Serik'te mezarlıktaki musluklar çalındı

12.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:44
Serik'te mezarlıktaki musluklar çalındı

Serik ilçesinde mezarlıktaki musluklar çalındı.

Serik ilçesinde mezarlıktaki musluklar çalındı.

Karataş Mahallesi'ndeki mezarlığa gelenlerin abdest alabilmeleri için konulan 5 musluğun çalındığını fark edenler durumu jandarmaya bildirdi.

Mezarlıkta inceleme yapan jandarma ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalle Muhtarı Sadi Kahya, muslukların çalınmasına tepki göstererek, "Çalacak hiç mi bir şey bulamadınız da gidip mezarlıkta muslukları çalıyorsunuz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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