Serik'te "Mekansal Adres Kayıt Sistemi" eğitim semineri yapıldı

Serik ilçesinde, metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi için oluşturulan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesinin muhtar modülüyle ilgili eğitim semineri düzenlendi.

Serik Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, İlçe Nüfus Müdürü Hatice Tümer, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Melahat Gez, belediye numarataj memurları ile muhtarlar katıldı.

Seminerde, İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda İller İdaresi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen projeyle ilgili eğitimci Mustafa Kurumeşe tarafından katılımcılara bilgi verildi.

İlçe Nüfus Müdürü Hatice Tümer, "Tüm yurtta uygulamaya geçen MAKS uygulanmasının en önemli rolü olan mahalle muhtarlarımıza modülün tanıtımı için ilçemizde seminer gerçekleştirdik. Sistemin uygulamaya başlaması ile birlikte vatandaşlarımıza çok büyük kolaylık sağlayacak proje hayata geçmiş olacak." dedi.