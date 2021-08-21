SERİK'TE MAKİLİK YANGINI
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SERİK'TE MAKİLİK YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 10 dekar makilik alan yandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 10 dekar makilik alan yandı.

Şatırlı Mahallesi Kaymere mevkiinde ekin hasadı yapıldıktan sonra nadasa bırakılan arazide saat 12.30 sıralarında çıkan yangın çevreye yayıldı. Vatandaşların ihbarı sonucu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve vatandaşların traktörleriyle müdahale edilen yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çevredeki seralara ulaşmasının önüne geçildi.

Traktörü ile yangın söndürme çalışmalarına katılan Aydın Öz, "Yangını söndürmek için elimizden gelen çabayı gösterdik" dedi.

Yangın nedeniyle 10 dekar makilik alan yandı.

SERİK'TE MAKİLİK YANGINI
SERİK'TE MAKİLİK YANGINI
SERİK'TE MAKİLİK YANGINI
SERİK'TE MAKİLİK YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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