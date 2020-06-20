Serik'te kursiyerlerden işaret diliyle "Babalar Günü" şarkısı Serik ilçesinde 30 kursiyer, Babalar Günü için "Bana bir masal anlat baba" şarkısını işaret diliyle söyledi.

Serik ilçesinde 30 kursiyer, Babalar Günü için "Bana bir masal anlat baba" şarkısını işaret diliyle söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat ve Eğitim Merkezinde (ATASEM)'nde işaret dili eğitimi alan kursiyerler babalarına Babalar Günü sürprizi yaptı.

Kursa katılan 30 kursiyer Türk işaret dili öğretmeni Elvan Alataş'ın yönetiminde Babalar Günü'ne özel olarak Yeni Türkü grubunun "Bana bir masal anlat baba" şarkısını işaret diliyle söyledi.

ATASEM Serik Birim Sorumlusu Şeyda Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip korovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdikleri kurslarına telafi eğitimleriyle başladıklarını söyledi.

Türk işaret diliyle babalara sürpriz yapmak istediklerini belirten Öztürk, "Kursumuzda bizi canı gibi seven, her yerde kollayan kahraman babalarımız için Babalar Günü'ne özel işaret diliyle şarkı yaptık." dedi.

Kaynak: AA