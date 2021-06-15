Serik'te Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin kongreleri yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin olağan kongreleri sonrası yönetimler belli oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin olağan kongreleri sonrası yönetimler belli oldu.

Yeni Mahalle Aydın Park'ta ilk olarak Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin kongresi gerçekleşti.

Salgın tedbirleri alınan kongre salonunda tek liste ile gidilen seçimde Bayar Savran yeniden başkan seçildi.

Savran, kongrede yaptığı konuşmada, üyelere teşekkür etti.

Öte yandan Serik ve Çevresi Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin kongresi de yine aynı yerde yapıldı.

Tek listenin yer aldığı kongrede, mevcut başkan Ali Gülaydın, güven tazeledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer