Serik'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sokağa çıkan 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalar ve toplu taşıma araçları denetlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sokağa çıkan 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalar ve toplu taşıma araçları denetlendi.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk caddesinde yaptığı uygulamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesine aykırı hareket edenleri uyardı.

Burada toplu ulaşım araçlarını kontrol eden ekipler, yolcu kapasitelerinin yüzde 50 oranında azaltılmasını istedi. Ekipler, 65 yaş üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanları da evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada kimlik sorgulaması, motosikletlerde kask ve ehliyet kontrolü de yapıldı. Kontrollerde basit yaralama suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA