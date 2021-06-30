Serik'te "Koruyucu Aile Günü" nedeniyle bilgilendirme standı açıldı
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Serik'te "Koruyucu Aile Günü" nedeniyle bilgilendirme standı açıldı

Serik'te 'Koruyucu Aile Günü' nedeniyle bilgilendirme standı açıldı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik ilçesinde "Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü, Serik Belediyesi, Müftülük ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bilgilendirmek amacıyla stant açıldı.

Serik ilçesinde "Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü, Serik Belediyesi, Müftülük ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bilgilendirmek amacıyla stant açıldı.

Açılışa Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Müftü İbrahim Keser, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldırım ve Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz de katıldı.

Başkan Aputkan, yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın yalnızlığını giderecek, iyi eğitim almasını, memlekete iyi bir insan olarak yetişmesine sebep olacak koruyucu aileler aranıyor. Sizler de bunlara vesile oluyorsunuz. İnşallah koruyucu aile sayıları artar. Çocuklarımıza toplum olarak sahip çıkmak asli görevimiz. Belediye olarak bizde her zaman yanındayız ve destek olmaya hazırız." dedi.

Serik Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Meral Yılmaz da 30 Haziranın Koruyucu Aile Günü olarak kutlandığını söyledi.

Yılmaz, "Bu yıl Cumhurbaşkanlığımızın genelgesi ile ilk kez kutlanıyor. Resmi gazetede yayınlanan genelgeyle 30 Haziran günü Koruyucu Aile Günü olarak kabul edildi. Konuyla ilgili ilçemizde stant açtık. Amacımız kamuoyunu bilgilendirmek. Koruyucu aile hizmetlerini yaygınlaştırmak." dedi.

Koruyucu aile hizmetlerine de değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanında kalamayan devletin bakımı altında bulunan çocukların gönüllü ailelerin yanına yerleştirilmesidir. Koruyucu ailelik için şartlarımız var. 25-65 yaş arasında belirli gelir düzeyi olan sağlıklı bireylerin sosyal hizmetler merkezine gelerek başvurmaları yeterli. Serik'te 1 evlat edindirme, 3 koruyucu aile ile 2 de koruyucu aile süreci devam eden ailemiz var."

Serik'te 'Koruyucu Aile Günü' nedeniyle bilgilendirme standı açıldı
Serik'te 'Koruyucu Aile Günü' nedeniyle bilgilendirme standı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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