Son dakika haberi! Serik'te kazada savrulan otomobil marketin içine girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Serik'te kazada savrulan otomobil marketin içine girdi

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan kazada savrulan otomobil, markete girerek durabildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan kazada savrulan otomobil, markete girerek durabildi.

Kadıoğlu kavşağında gece saatlerinde, sürücüsü henüz belli olmayan 48 AGG 194 plakalı otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan Hüseyin Tekinaslan'a ait markete girerek durdu.

Kazada araç sürücüleri yaralanmazken, araçlarda ve markette maddi hasar meydana geldi.

Market işletmecisi Hüseyin Tekinaslan, gazetecilere, bir yıl içinde ikinci kez iş yerine otomobil girdiğini söyledi.

Cadde üzerinde sürekli bir bu tür kazalar olduğunu belirten Tekinaslan, "Daha öncede komşularımızın iş yerlerine araç girdi. Bu kavşakta bir tedbir alınması gerekir. Tüm Türkiye'nin trafiği buradan akıyor." dedi.

Son dakika haberi! Serik'te kazada savrulan otomobil marketin içine girdi

Son dakika haberi! Serik'te kazada savrulan otomobil marketin içine girdi

Son dakika haberi! Serik'te kazada savrulan otomobil marketin içine girdi

'Çalındı' denilen çanta denizden çıktı; sahibi Moğolistanlı çifte verildi

'Çalındı' denilen çanta denizden çıktı; sahibi Moğolistanlı çifte verildi

 Yürekleri ağza getiren kaza! Askeri araç devrildi, 5 askerimiz yaralandı

Yürekleri ağza getiren kaza! Askeri araç devrildi, 5 askerimiz yaralandı

 Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title