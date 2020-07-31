Serik'te kayıp kurbanlık keçi, dronla bulundu
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Serik'te kayıp kurbanlık keçi, dronla bulundu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaybolan kurbanlık keçi, dronla yapılan arama sonucunda açık arazide bulundu.

Serik'te kayıp kurbanlık keçi, dronla bulundu
31.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:13

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaybolan kurbanlık keçi, dronla yapılan arama sonucunda açık arazide bulundu.

Serik'e bağlı Pınarcık Mahallesi'nde, kurbanlık keçisini kaybeden Ercan Kara, komşularından yardım istedi. İlk olarak cami hoparlöründen anons yapıldı ve görenlerin haber vermesi istendi. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, mahallede yaşayan Yahya Durgun, keçinin bulunması için dron kaldırdı. Dronla yapılan arama sonucunda, keçinin açık arazide olduğu belirlendi. Bulunduğu yerden alınan kurbanlık keçi, sahibine teslim edildi.


Kaynak: DHA

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