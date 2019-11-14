Serik'te kaybolan keçileri jandarma buldu
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Serik'te kaybolan keçileri jandarma buldu

Serik ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan küçükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.

14.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:12
Serik'te kaybolan keçileri jandarma buldu

ilçesinde ekipleri, kaybolan küçükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Yumaklar Mahallesi mevkisinde İbrahim Karadayı'ya ait 17 keçinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu keçiler, ormanlık alanda otlarken bulundu.

Keçilerini teslim alan Karadayı, jandarmalara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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