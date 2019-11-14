Serik'te kaybolan keçileri jandarma buldu
Serik ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan küçükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.
Serik ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan küçükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.
Yumaklar Mahallesi Gölcük mevkisinde İbrahim Karadayı'ya ait 17 keçinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu keçiler, ormanlık alanda otlarken bulundu.
Keçilerini teslim alan Karadayı, jandarmalara teşekkür etti.