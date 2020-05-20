Serik'te karpuz hırsızlığı iddiası
Serik'te bostandan karpuz çaldıkları iddia edilen Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
20.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:22
Serik'te bostandan karpuz çaldıkları iddia edilen Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir bostandan gece saatlerinde karpuzların çalındığı şikayeti üzerine harekete geçti.
Ekipler, mahalle sakinleri tarafından karpuzları çalarken yakalandıkları öne sürülen Suriye uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Duruma tepki gösteren bir çiftçi, şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi.
Kaynak: AA