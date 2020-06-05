Serik'te karantinada bulunanlara meyve sebze dağıtıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan bölgede yaşayanlara sebze ve meyve dağıtıldı.
05.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:02
Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan bölgede yaşayanlara sebze ve meyve dağıtıldı.
Serik Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina süresi uzatılan Merkez Mahallesi'ndeki 15 Sokak'ta bulunan vatandaşlar için bölgeye yaş sebze ve meyve getirdi.
Karantina bölgesi içerisindeki ekipler, teslim aldıkları malzemeleri araçlarla evlere dağıttı.
Kaynak: AA