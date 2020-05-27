Serik'te karantinada bulunanlara erzak dağıtıldı
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Serik'te karantinada bulunanlara erzak dağıtıldı

Serik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan bölgede yaşayanlara sebze meyve, ekmek ve ilaç yardımında bulunuldu.

Serik'te karantinada bulunanlara erzak dağıtıldı
27.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:54

Serik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan bölgede yaşayanlara sebze meyve, ekmek ve ilaç yardımında bulunuldu.

Merkez Mahallesi'ndeki 15 Sokak'ta karantinanın altıncı günündeki vatandaşlara Serik Belediyesince sebze ve meyve, hayırseverler tarafından ise 750 ekmek gönderdi.

Zabıta ekipleri erzakları mahalle muhtarına teslim etti. Erzaklar daha sonra karantina bölgesindeki gönüllülerce ihtiyaç duyanlara dağıtıldı.

Bu arada, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri de karantinadakilerin ilaç ihtiyaçlarını karşıladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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