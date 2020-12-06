Serik'te karantina kuralına uymayan aileye 15 bin 750 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Serik'te karantina kuralına uymayan aileye 15 bin 750 lira ceza kesildi

06.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:28
Serik'te karantina kuralına uymayan aileye 15 bin 750 lira ceza kesildi

Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan çoban ile temaslı ailesine karantina kuralına uymadıklarını için toplam 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan çoban ile temaslı ailesine karantina kuralına uymadıklarını için toplam 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Karıştığı kavga sonrası kesilen 4 bin liralık cezayı ödemeyen çoban M.Ü. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yaklaşık 3 hafta önce adliyeye giden M.Ü, arandığı anlaşılınca gözaltına alındı.

Tutuklanan çobana cezaevine gönderilirken Kovid-19 testi yapıldı. Aynı gün para cezasının ödenmesi üzerine M.Ü. serbest kaldı.

Ertesi gün M.Ü'nün test sonucu pozitif çıkınca filyasyon ve jandarma ekipleri tarafından temaslı olduğu ailesiyle karantinaya alındı.

Karantinanın ardından kontrole giden jandarma ekipleri çoban ve ailesini, evlerinden 1 kilometre uzakta koyunlarını otlatırken yakaladı. Toplam 15 bin 750 lira ceza uygulanan aile, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurdunda zorunlu izolasyona alındı.

Karantina süresi tamamlayan aile evlerine döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

İlgili Haberler

Batman'da koronavirüs denetimlerinde 15 günde 930 bin TL ceza kesildi
Batman'da koronavirüs denetimlerinde 15 günde 930 bin TL ceza kesildi
Bursa'da kısıtlama tedbirlerine uymayan kişilere 117 bin lira ceza kesildi
Bursa'da kısıtlama tedbirlerine uymayan kişilere 117 bin lira ceza kesildi
İstanbul'da fiyat ve gramaj kuralına uymayan bin 571 fırına tutanak düzenlendi
İstanbul'da fiyat ve gramaj kuralına uymayan bin 571 fırına tutanak düzenlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Erol Bulut Gökhan Gönül Yılmaz Vural Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Deprem Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serik'te karantina kuralına uymayan aileye 15 bin 750 lira ceza kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 17:35:46. #1.14#
title