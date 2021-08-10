SERİK'TE 2 KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI
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SERİK'TE 2 KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza saat 14.30 sıralarında Serik ilçesi Atatürk Caddesi ile 2019 ve 1019 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Atatürk Caddesinde seyir halindeki İlker Özdemir'in kullandığı 42 AEJ 798 plakalı kapalı kasa kamyon ile Nevzat Akın'ın kullandığı 07 ARG 678 plakalı soğuk hava depolu kamyon çarpıştı. Kazada devrilip 50 metre sürüklenen 07 ARG 678 plakalı kamyon, 2019 Sokakta yola paralel durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 07 ARG 678 plakalı kamyonun sürücüsü Nevzat Akın ile 42 AEJ 798 plakalı kamyonda yolcu olarak bulunan Guncha Babakulyyeva hafif yaralandı.

Yaralılardan Akın'ın tedavisi kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılırken, Babakulyyeva ise ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Babakulyyeva'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Nevzat Akın, "Ben Atatürk Caddesine yaklaştığımda kamyonu fark ettim. Hızlı geliyordu. Duramayacağımı anlayınca gaza basıp caddeyi geçmek istedim ama kamyon gelip benim kamyona çarptı ve yan yatırdı. Sağlık durumum iyi sadece vücudumun çeşitli yerlerinde küçük çizikler meydana geldi" dedi.

Kazanın meydana geldiği Atatürk Caddesinde kapanan trafik kısa sürede açılırken 2019 Sokağın trafiği, vinç yardımıyla kamyon kaza yerinden kaldırılıncaya kadar yaklaşık 1 saat kapalı kaldı.

SERİK'TE 2 KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI
SERİK'TE 2 KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI
SERİK'TE 2 KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI
SERİK'TE 2 KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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