Serik'te kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Serik ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
30.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:34
Serik ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdil Arslan'ın (49) kullandığı 07 YAD 17 plakalı motosiklet ile Belkıs Kavşağı yakınlarında petrol istasyonundan çıkan İ.S'nin idaresindeki 07 UB 134 plakalı kamyon çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Arslan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA