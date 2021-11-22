Serik'te kamyonetle çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Serik'te kamyonetle çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik'te kamyonetle çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı

Serik ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Serik ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

D.G. (65) yönetimindeki 07 YY 992 plakalı kamyonet, Eskiyörük Mahallesi'nde R.U.B'nin (14) kullandığı 07 YPB 64 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü R.U.B. ile motosiklette bulunan O.Y. (14) ve M.B. (14) yaralandı.

İhbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Serik devlet Hastanesine kaldırıldı. R.U.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamyonetin sürücüsü D.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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