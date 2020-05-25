Serik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
25.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:02
Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İsmail Öz idaresindeki 07 YF 585 plakalı kamyonet, Şatırlı Mahallesi Uzun Sakallar mevkisinde Naci Kabak'ın (59) kullandığı 07 SG 173 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kabak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kamyonet sürücüsü Öz ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA