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Serik'te kadın doğum uzmanı doktor yaşamını yitirdi

AA, Servet Tümer - Güncel
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Serik'te kadın doğum uzmanı doktor yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde kadın doğum uzmanı doktor hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kadın doğum uzmanı doktor hayatını kaybetti.

Serik Devlet Hastanesi kadın doğum uzmanı doktor Bülent Doğan (45), Belek mahallesindeki evinde sabaha karşı rahatsızlandı. Eşinin haber vermesiyle 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi Cumhuriyet savcısınca yapılan ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Uzman doktorun kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Doğan'ın yaklaşık 8 aydır Serik Devlet Hastanesinde çalıştığı öğrenildi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Devlet Hastanesi, Antalya, Doğum, 112, Güncel, Haberler

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