Serik'te kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 4 şahsı yakaladı. Ekipler şahıslarla birlikte çok sayıda kazı malzemesi ele geçirdi.

Serik ilçesi Yanköy Mahallesinde 13 Şubat Pazar günü izinsiz kazı yapıldığı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, ihbarın geldiği bölgede yaptıkları incelemede A.D., A.A., H.Y. ve Ş.D. isimli şahısların izinsiz şekilde kaçak kazı yaptıkları tespit ederek 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Bölgede, 1 adet dedektör, 2 adet manilya, 2 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet keser, 1 adet kürek ele geçirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa