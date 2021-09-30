Serik'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Serik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jasat ile Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Bucakköy Mahallesi'nde yaklaşık 17 bin 205 lira, Sarıabalı Mahallesi'nde 10 bin lira ve ???????Kayaburnu Mahallesi'nde 15 bin lira değerindeki kabloların çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelileri M.S ve A.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli M.S'nin ev ve aracında yapılan aramada, uyuşturucu ve kablo hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen kerpeten ve eldiven gibi eşyalar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardında şüpheliler adliyeye sevk edilecek.