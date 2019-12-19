Serik'te jandarmadan öğrenci ve öğretmenlere trafik semineri
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Serik'te jandarmadan öğrenci ve öğretmenlere trafik semineri

Serik'te ilçesinde jandarma, öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik semineri düzenlendi.

19.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:56
Serik'te jandarmadan öğrenci ve öğretmenlere trafik semineri

'te ilçesinde , öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik semineri düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince, Gebiz Mahallesi'ndeki Şehit Barış Akkabak ilk ve orta okulundaki seminere, 23 öğretmen ve 178 öğrenci katıldı.

Trafik eğitimi seminerinde, trafik kuralları hakkında bilgi aktarıldı.

Jandarma ekiplerince okullardaki eğitim seminerlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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