Serik'te jandarmadan öğrenci ve öğretmenlere trafik semineri
Serik'te ilçesinde jandarma, öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik semineri düzenlendi.
Serik'te ilçesinde jandarma, öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik semineri düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince, Gebiz Mahallesi'ndeki Şehit Barış Akkabak ilk ve orta okulundaki seminere, 23 öğretmen ve 178 öğrenci katıldı.
Trafik eğitimi seminerinde, trafik kuralları hakkında bilgi aktarıldı.
Jandarma ekiplerince okullardaki eğitim seminerlerinin devam edeceği bildirildi.