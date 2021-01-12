Serik'te jandarmadan kan bağışı

Serik'te, İlçe jandarma Komutanlığı personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Serik Kaymakamlığı önünde kurulan Kızılay'ın kan bağışı merkezine giden askerler, kan verdi.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk ve 40 personel, Kızılay'a toplam 40 ünite kan bağışında bulundu.

Kan vermenin her Türk vatandaşının görevi olduğunu belirten Aktürk, "Kimin ne zaman kana ihtiyaç duyacağı belli olmuyor. Kan ihtiyacı olanlara bir nebze de olsa faydamız olursa ne mutlu bize. Kan veren insan vücudundaki kanı da yenilemiş olur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer