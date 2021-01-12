Serik'te jandarmadan kan bağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Serik'te jandarmadan kan bağışı

12.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:58
Serik'te jandarmadan kan bağışı

Serik'te, İlçe jandarma Komutanlığı personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Serik'te, İlçe jandarma Komutanlığı personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Serik Kaymakamlığı önünde kurulan Kızılay'ın kan bağışı merkezine giden askerler, kan verdi.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk ve 40 personel, Kızılay'a toplam 40 ünite kan bağışında bulundu.

Kan vermenin her Türk vatandaşının görevi olduğunu belirten Aktürk, "Kimin ne zaman kana ihtiyaç duyacağı belli olmuyor. Kan ihtiyacı olanlara bir nebze de olsa faydamız olursa ne mutlu bize. Kan veren insan vücudundaki kanı da yenilemiş olur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Nikol Paşinyan Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Eser Yenenler Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serik'te jandarmadan kan bağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:00:29. #1.14#
title