Serik'te jandarma ekipleri, sürücülere maske ve kolonya dağıttı Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, trafik kontrolü sırasında sürücülere maske, kolonya ve dezenfektan dağıttı.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, trafik kontrolü sırasında sürücülere maske, kolonya ve dezenfektan dağıttı.

Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisinde jandarma trafik ekiplerince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kontrol amaçlı durdurdukları araçların sürücülerine maske, kolonya ve dezenfektan dağıtıldı.

Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, etkinlikler kapsamında kortej ve konvoy da düzenledi.

Ekip araçlarından siren çalındı.

Kaynak: AA