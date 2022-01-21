Son Dakika | Serik'te jandarma ekipleri, öğrencileri sinemaya götürdü

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, ilçedeki 5 öğretmen ve 70 öğrenciyi "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi için sinemaya götürdü.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, ilçedeki 5 öğretmen ve 70 öğrenciyi "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi için sinemaya götürdü.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebiz Mahallesi Şehit Barış Akkabak Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'ndan 70 öğrenci ve 5 öğretmen ile kent merkezindeki sinemaya geldi.

Jandarma ekipleri ile öğrenciler, sinemada Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.