Serik'te jandarma ekipleri kadınlara çiçek dağıttı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Serik ilçesinde jandarma trafik ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara çiçek verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Azaplar mevkisindeki kontrol noktasında durdurdukları araçların kadın sürücüleri ve kadın yolcularının günlerini kutladı. Ekipler, ayrıca kadınlara çiçek de vererek iyi yolculuklar diledi.

Jandarmalar ayrıca Deniztepesi İlk ve Ortaokulunda görev yapan kadın öğretmen ve hizmetlilere çiçek vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.