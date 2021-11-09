Serik'te jandarma ekipleri "Bi Hareketine Bakar" projesini tanıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serik'te jandarma ekipleri "Bi Hareketine Bakar" projesini tanıttı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik'te jandarma ekipleri

Serik ilçesinde jandarma trafik timleri "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında bazı iş yerlerine afiş asarak tanıtım yaptı.

Serik ilçesinde jandarma trafik timleri "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında bazı iş yerlerine afiş asarak tanıtım yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma trafik timleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında hazırlatılan tanıtım afişlerini bölgede bulunan işlek yerlerdeki iş yerlerinin camlarına yapıştırdı. Ekipler ayrıca toplumsal duyarlılığı yükseltmek amacıyla çektikleri kısa videolarla projenin tanıtımını gerçekleştirdi.

Jandarma tanıtım videosunda "Emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik 'Bi Hareketine Bakar'" sloganlarıyla sürücüleri uyardı.

Jandarmaların proje kapsamında emniyet kameri denetimlerine de devam ederek sürücüleri uyaracakları belirtildi.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

 Teröristlere dağları dar edecek Eren Kış-1 operasyonu başladı! 1550 personel katılıyor

Teröristlere dağları dar edecek Eren Kış-1 operasyonu başladı! 1550 personel katılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title