Serik'te jandarma ekipleri "Bi Hareketine Bakar" projesini tanıttı
Serik ilçesinde jandarma trafik timleri "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında bazı iş yerlerine afiş asarak tanıtım yaptı.
Serik ilçesinde jandarma trafik timleri "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında bazı iş yerlerine afiş asarak tanıtım yaptı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma trafik timleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında hazırlatılan tanıtım afişlerini bölgede bulunan işlek yerlerdeki iş yerlerinin camlarına yapıştırdı. Ekipler ayrıca toplumsal duyarlılığı yükseltmek amacıyla çektikleri kısa videolarla projenin tanıtımını gerçekleştirdi.
Jandarma tanıtım videosunda "Emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik 'Bi Hareketine Bakar'" sloganlarıyla sürücüleri uyardı.
Jandarmaların proje kapsamında emniyet kameri denetimlerine de devam ederek sürücüleri uyaracakları belirtildi.